«Ragazze a Beverly Hills», come vestirebbero le protagoniste del film cult nel 2020? (Di domenica 19 luglio 2020) Novantasette minuti di perfezione cinematografico/modaiola. Clueless, in Italia meglio noto come Ragazze a Beverly Hills, è una perla di stile che, nonostante siano passati 25 anni da quando è apparso sul grande schermo per la prima volta negli States, il 19 luglio 1995 (da noi qualche mese dopo, agli inizi del 1996), regala emozioni sartoriali ancora oggi, qualunque sia la generazione di appartenenza. Dal suo debutto la pellicola, una sorta di vago riadattamento del romanzo Emma di Jane Austen, è stata responsabile di molte cose: non solo ha lanciato la carriera di Alicia Silverstone, Brittany Murphy e Paul Rudd ma ha, soprattutto, lasciato un’eredità modaiola di inestimabile valore. https://www.youtube.com/watch?v=eKmQwsaV7KQ Leggi su vanityfair

_nagareboshij : RT @xtravaganza95: Molti di voi non hanno mai visto Mean Girls, Quel Pazzo Venerdì, La Rivincita Delle Bionde, Ragazze a Beverly Hills e Si… - xsherlokid : RT @xtravaganza95: Molti di voi non hanno mai visto Mean Girls, Quel Pazzo Venerdì, La Rivincita Delle Bionde, Ragazze a Beverly Hills e Si… - ClaireDimples : RT @xtravaganza95: Molti di voi non hanno mai visto Mean Girls, Quel Pazzo Venerdì, La Rivincita Delle Bionde, Ragazze a Beverly Hills e Si… - ilfusebs : RT @xtravaganza95: Molti di voi non hanno mai visto Mean Girls, Quel Pazzo Venerdì, La Rivincita Delle Bionde, Ragazze a Beverly Hills e Si… - xtravaganza95 : Molti di voi non hanno mai visto Mean Girls, Quel Pazzo Venerdì, La Rivincita Delle Bionde, Ragazze a Beverly Hills… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazze Beverly Se i vestiti moda anni 90 nascono con Clueless -Ragazze a Beverly Hills, riviviamo i best fashion moments ever cosmopolitan.com I migliori articoli di oggi

Se esiste un film che ha inquadrato e contribuito a definire con i vestiti dei suoi personaggi la moda anni 90, così come l'amiamo e ricerchiamo ancora nel 2020, quello è Clueless - Ragazze a Beverly ...

Meghan Markle e Harry in crisi, gossip impazzito: "Il principe si è riavvicinato molto a Kate Middleton"

In crisi: per questo l'ormai ex Principe Harry avrebbe chiesto aiuto addirittura alla cognata, Kate Middleton, con cui pure non erano mancati pesantissimi screzi personali nei mesi scorsi. Il Duca di ...

Se esiste un film che ha inquadrato e contribuito a definire con i vestiti dei suoi personaggi la moda anni 90, così come l'amiamo e ricerchiamo ancora nel 2020, quello è Clueless - Ragazze a Beverly ...In crisi: per questo l'ormai ex Principe Harry avrebbe chiesto aiuto addirittura alla cognata, Kate Middleton, con cui pure non erano mancati pesantissimi screzi personali nei mesi scorsi. Il Duca di ...