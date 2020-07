Raffaella Fico ufficiale: Giulio Fratini è il suo nuovo amore. Le foto (Di domenica 19 luglio 2020) Prime foto social di Raffaella Fico con Giulio Fratini: la showgirl ufficializza dunque la relazione con Giulio Fratini, ricco imprenditore fiorentino, che le ha rapito il cuore. Raffaella Fico e Giulio Fratini ufficializzano la loro relazione. Dopo la paparazzata dei giorni scorsi proposta da Alfonso Signorini sulle pagine di Chi, il settimanale da lui diretto, ora sia la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello sia l’imprenditore hanno scelto diArticolo completo: Raffaella Fico ufficiale: Giulio Fratini è il suo nuovo amore. Le foto dal blog ... Leggi su solodonna

zazoomblog : Raffaella Fico a Positano tra fidanzato e pose hot - #Raffaella #Positano #fidanzato - zazoomblog : Raffaella Fico esagerata in bikini il triangolo soffoca innaturale: «Che so’ sti due meloni buttati lì?» -… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Raffaella #Fico ha dimenticato #Balotelli e Moggi jr.: scatti bollenti a Positano col nuovo amore FOTO - fabio95126130 : RT @cmdotcom: Raffaella #Fico ha dimenticato #Balotelli e Moggi jr.: scatti bollenti a Positano col nuovo amore FOTO - juve_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Raffaella Fico, saturday night -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico

Sembra quasi soffocare il mini triangolo scelto da Raffaella Fico per l’ultimo scatto in costume: esagerata nel bikini microscopico, l’ex di Balotelli continua a far parlare. Il “Sapore di mare” di Fo ...Astuto come la Regina Elisabetta che sceglie di mettere in commercio il suo segretissimo Gin di corte, ti trovi ad affrontare la giornata di oggi con una lungimiranza invidiabile. Sei un volpone furbo ...