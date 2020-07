Progressi per gli ostacolisti de La Fratellanza al TAC di Correggio (Di domenica 19 luglio 2020) Doppietta come da programma sui 100 metri per i reggiani della Montanari Gruzza. Michael Kyereme precede Marcello Aprea e alle loro spalle la coppia gialloblù composta dal classe 2000 Alec Magni ... Leggi su modenatoday

Ultime Notizie dalla rete : Progressi per Progressi per gli ostacolisti de La Fratellanza al TAC di Correggio romagnasport.com Peso: Crouser 22.91. È terzo al mondo, nessuno meglio negli ultimi 30 anni

Boom! Il 27enne statunitense Ryan Crouser, campione olimpico in carica, a Marietta (Georgia) lancia il peso a 22.91 e diventa il terzo uomo ex aequo nella storia della specialità. Meglio, indoor compr ...

LIVE - Le condizioni di Marc Marquez: frattura totale dell'omero, con possibile interessamento del nervo radiale

17/7/2020 17:30 Valentino Rossi: “Mercoledì avevo fatto un buon giro con la soffice, più o meno come stamattina, ma già soffrivo con il passo. Nel pomeriggio, con più temperatura, faccio più fatica: s ...

