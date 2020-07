Processi, dopo l’emergenza Covid 10 punti per ripartire grazie alla tecnologia (Di domenica 19 luglio 2020) L’emergenza da coronavirus aveva portato alla chiusura dei Tribunali e con essa all’organizzazione dei rinvii delle udienze mediante la posta certificata. Nel periodo immediatamente successivo al lockdown, quandol’attività processuale era (ed in parte è ancora) contingentata, le cause penali sono state, ove possibile, svolte per via telematica con il giudice in aula, l’accusa collegata dal proprio ufficio e l’avvocato dal proprio studio professionale. Nelle condizioni di pandemia l’attività giudiziaria sembrava funzionare con rapidità ed efficienza. Non è ovviamente immaginabile che, ripristinata la normalità, tutte le forme di udienza possano svolgersi senza la presenza fisica delle parti in aula ma, chi conosce solamente un poco l’andamento dei Processi, è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Processi dopo Processi, dopo l’emergenza Covid 10 punti per ripartire grazie alla tecnologia Il Fatto Quotidiano Borsellino, l’isolamento di chi fa il suo dovere è una vergogna che non deve mai più ripetersi

Il risultato fu il “maxiprocesso” che – prove ineccepibili alla mano – fece emergere decenni di misfatti impuniti della criminalità mafiosa, individuandone ad ogni livello i responsabili. Non più “reg ...

Borsellino: “Colossale depistaggio”, si indaga ancora

Silenzi e misteri. Un’ombra lunga che ancora non e’ stata dissolta. Cinquantasette giorni separano la strage di Capaci da quella di via D’Amelio. Ventotto anni i due eccidi da una verita’ piena la cui ...

