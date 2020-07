Probabili Formazioni Serie A, le gare di oggi: c’è Karamoh nel Parma, confermati Ribery-Cutrone nella Fiorentina (Di domenica 19 luglio 2020) Probabili Formazioni Serie A – Dopo i tre anticipi di ieri, il massimo campionato italiano torna in campo tra il pomeriggio e la serata. Apre Parma-Sampdoria alle 17.15, poi quattro match alle 19.30 prima del posticipo Roma-Inter. Queste le Probabili Formazioni delle sfide. Parma-Sampdoria Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. Brescia-Spal BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Spalek, Tonali, Bjarnason, Dessena; Torregrossa, A. Donnarumma. SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; ... Leggi su calcioweb.eu

Il posticipo è all'Olimpico: stasera, ore 21,45, la Roma ospita l'Inter. Fonseca vorrebbe confermare la formazione del 3° successo di fila. Ballottaggio Cristante-Diawara per scegliere il partner di V ...

I giallorossi ricevono la squadra di Conte all'Olimpico e cercano la quarta vittoria di fila: possibile cambio in mediana. Mkhitaryan e Pellegrini dietro a Dzeko ...

