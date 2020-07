Probabili formazioni Psg-Saint Etienne, finale Coppa di Francia 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Psg-Saint Etienne, finale della Coppa di Francia 2020. Venerdì 24 luglio scendono in campo le due squadre per il primo impegno ufficiale a livello di calcio francese a distanza di mesi dal lockdown. I parigini sfidano i biancoverdi per conquistare un altro trofeo stagionale dopo aver portato a casa il campionato sospeso definitivamente per la pandemia. L’Atalanta guarderà con grande attenzione il match per capire se la squadra di Tuchel è o meno in forma. Di seguito le possibili scelte dei due allenatori. PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Verratti, Gueye; Neymar, Mbappé, Icardi. Saint–Etienne (3-5-2): Ruffier; ... Leggi su sportface

DiMarzio : Le probabili scelte di #Inzaghi per #JuventusLazio - homer_mario : Interisti quando escono le probabili formazioni e corrono su twitter per tirare merda a prescindere... - IlmsgitSport : Roma-#inter, dalle 21.45 La Diretta le #probabili formazioni: - ilmessaggeroit : Roma-#inter, dalle 21.45 La Diretta le #probabili formazioni: - blab_live : #SerieA, #RomaInter @OfficialASRoma @Inter nerazzurri a -6 dalla Juve, folle suggestione scudetto? Probabili formaz… -

Le probabili formazioni di Psg-Saint Etienne, finale della Coppa di Francia 2020. Venerdì 24 luglio scendono in campo le due squadre per il primo impegno ufficiale a livello di calcio francese a ...

Roma-Inter, dove vederla in TV stasera

È una delle partite più attese della 34ª giornata di Serie A, si gioca stasera: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21.45 Roma-Inter è l’ultima partita di Serie A in program ...

