Previsioni Meteo Toscana: domani punte di +32-33°C nelle pianure dell’interno (Di domenica 19 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani sereno o poco nuvoloso salvo modesto sviluppo di nuvolosità termoconvettiva ad evoluzione diurna sulle zone interne e sui rilievi. Venti: deboli di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: minime in locale aumento, massime stazionarie o in lieve aumento con punte di 32-33 gradi nelle pianure dell’interno. Martedì 21 sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse al mattino sul medio e basso valdarno. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Mercoledì 22 sereno ... Leggi su meteoweb.eu

