Presidente Mattarella non si attenuano a distanza di anni il dolore e lo sdegno (Di domenica 19 luglio 2020) “Il 19 luglio del 1992 una terribile esplosione in via D’Amelio a Palermo spezzava la vita di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Desidero ricordarli, rinnovando vicinanza e partecipazione al lutto inestinguibile delle loro famiglie”. Così il Presidente della … Leggi su periodicodaily

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha nominato Sami #Modiano Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica : - gualtierieurope : Nel giorno del suo 90° compleanno #SamiModiano è stato nominato dal Presidente Mattarella Cavaliere di Gran Croce d… - rtl1025 : ?? 28 anni fa Paolo #Borsellino e la sua scorta perdevano la vita nella strage di #viaDAmelio, il ricordo del presid… - alice_cosm : RT @Tg3web: 'Chi muore per la legalità continuerà a indicare la via del coraggio', così il Presidente Sergio Mattarella nel ventottesimo de… - isamiccoli52 : RT @Deputatipd: L'omaggio del Presidente Mattarella è quello di tutti noi. È il riconoscimento della grandezza di #PaoloBorsellino e del su… -