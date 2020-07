Presa 'nonna Angelica', la finta funzionaria della Prefettura che truffa solo stranieri (Di domenica 19 luglio 2020) Nome: Angelica. Età: 72 anni. Nome d'arte: nonna Angelica. Lavoro: truffatrice. Segni particolari: preferenza esclusiva per vittime straniere. Eccolo l'identikit dell'anziana di 72 anni, l'italiana ... Leggi su milanotoday

Milano: fermata "nonna Angelica", 72enne truffatrice seriale di migranti

Addosso aveva tre telefoni intestati a prestanome e la documentazione contabile dei numerosi pagamenti ricevuti dalle vittime, tutte migranti, raggirate in vari modi ...

