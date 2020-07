Premier League, il Watford esonera Pearson a due partite dal termine del campionato (Di domenica 19 luglio 2020) Con solo due partite dal termine della Premier League, il Watford ha deciso di esonerare il tecnico Nigel Pearson. Una scelta maturata in seguito alla sconfitta sul campo del West Ham venerdì sera, sconfitta in cui le scelte sbagliate sui cambi di Pearson sono state considerate determinanti. Si tratta del terzo cambio in panchina in questa stagione dopo gli addii di Javi Garcia e Quique Sanchez Flores. Attualmente il Watford si trova a soli tre punti dalla zona retrocessione ma nelle ultime due giornate avrà due test estremamente difficili contro Arsenal e Manchester City, Leggi su sportface

Che Marcelo Bielsa non fosse un allenatore come gli altri non c’erano dubbi. Ora che il tecnico argentino ha colto una storica promozione in Premier League con il Leeds United, emergono ulteriori dett ...

