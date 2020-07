Premier League 2019/2020, il Tottenham cala il tris contro il Leicester (Di domenica 19 luglio 2020) Prova di forza del Tottenham sul Leicester. Nella penultima giornata di Premier League la squadra allenata da Mourinho si sbarazza per 3-0 delle Foxes e si issa al sesto posto, in attesa del match del Wolverhampton in programma lunedì 20 luglio. Il Leicester, che si espone a un possibile sorpasso al quarto posto da parte dello United, parte in salita con la sfortunata deviazione di Justin sul tiro di Son che mette fuori causa Schmeichel dopo appena sei minuti, poi la doppietta di Harry Kane tra 37’ e 40’ chiude virtualmente i conti. Gli ospiti attaccano nella ripresa ma non riescono a superare Lloris: per gli Spurs si tratta della terza vittoria consecutiva. Leggi su sportface

