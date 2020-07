Precipita dalla ferrata, trovato senza vita: non aveva casco nè imbrago (Di domenica 19 luglio 2020) Tragedia sulle montagne al confine tra Veneto e Trentino. Un escursionista vicentino di 61 anni è stato trovato senza vita all'alba di domenica 19 luglio lungo la ferrata del Vajo Scuro, nel Gruppo ... Leggi su trentotoday

