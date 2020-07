Ponte Genova: al via il collaudo del nuovo viadotto. Sei giorni di test (Di domenica 19 luglio 2020) E' iniziato con 8 camion il collaudo statico del nuovo Ponte di Genova. Le prove di carico arriveranno fino a 25 mila tonnellate. Le operazioni impiegheranno fino a 54 autoarticolati, oltre ai 4 moduli spmt per le prove sulla rampa di innesto con l'autostrada A7 e potranno durare, stando alle stime dei tecnici, fino a 6 giorni. Le procedure, definite da Anas, Rina e PerGenova, daranno il via libera alla percorribilita' del nuovo viadotto sul Polcevera. Dalle scorse ore si e' proceduto al carico e alla pesatura degli autoarticolati che si muoveranno in diversi modi sul Ponte per testarne assestamento, capacita' di torsione e di carico. Gli autoarticolati vengono riempiti di inerti: ciascuno dei mezzi deve pesare dalle 40 ... Leggi su agi

davidealgebris : Ponte Morandi costruito 50 anni fa limite 110 Km. Nuovo Ponte Genova limite 70km. Quando gli idioti gestiscono… - sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70km all’ora - CarloStagnaro : Modello #Genova, dicevate? / «Il ponte di Genova non è a norma» - Chiaratw28 : RT @Agenzia_Ansa: #PonteGenova conclusa la 'fase zero' del collaudo statico GUARDA IL VIDEO Nel pomeriggio 54 camion sul viadotto simultan… - Chiaratw28 : RT @Agenzia_Ansa: Al via lo stress test sul #ponteGenova: saliti tutti e 56 i tir sull'impalcato per un totale complessivo di 2.500 tonnell… -