“Poche motivazioni”, Barcellona contro l’Alaves con solo 5 riserve (vince 3-0 primo tempo) (Di domenica 19 luglio 2020) Il Barcellona è sempre più nel caos. La squadra di Setièn è impegnata nell’ultima giornata di campionato contro l’Alaves e in panchina ha solo 5 giocatori. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. Il motivo? “Poche motivazioni, malumori, infortuni e calciomercato”. Due dei 5 superstiti sono portieri. Ovvero Ter Stegen e Arnaus Tenas. Setièn non potrà fare i cinque cambi a disposizione, ne avrà dunque soltanto tre possibili: Semedo, de Jong e Braithwaite. Il metodo funziona, visto il risultato del primo tempo: 0-3 per i catalani. L'articolo “Poche motivazioni”, Barcellona contro l’Alaves con solo 5 riserve ... Leggi su ilnapolista

