Pizzaut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici bloccata dal Covid rinasce come food truck: “Il lavoro dà il coraggio per tornare a uscire di casa” (Di domenica 19 luglio 2020) Una pizza “inclusiva” per dare “speranza e dignità“. È il progetto di Pizzaut, iniziato con l’idea di un ristorante gestito esclusivamente da ragazzi autistici, il primo in Europa, e ora rivisitato in chiave itinerante a causa del coronavirus. Lo scorso 2 aprile, infatti, avrebbe dovuto aprire la pizzeria, ma il coronavirus ha bloccato – solo momentaneamente – il progetto. Per questo i fondatori dell’ambiziosa iniziativa hanno deciso di ricominciare, girando l’Italia a bordo del “Pizzautobus”, un food truck sul quale prepareranno le loro pizze da nord a sud. Alessandro e Matteo sono i pizzaioli. Poi c’è Gabriele, il maître di sala, e i camerieri Lorenzo, Francesco, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Pizzaut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici bloccata dal Covid rinasce come food truck: "Il…

Pizzaut riparte col Truck Food. “Nutriamo l’inclusione con pizze di ottima qualità”

Pizzaut riparte: lunedì è arrivato il truck food rosso fiammante, che per questa prima fase post lockdown sostituirà la pizzeria fisica che avrebbe dovuto aprire a giugno, se non ci fosse stata la pan ...

