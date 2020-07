Pistocchi: “Sarri? Era un ‘perdente’ a Napoli, diranno che vincere è facile alla Juve” (Di domenica 19 luglio 2020) “Il suo Napoli giocava meglio di tutti e dicevano che era un perdente. Con il Chelsea, adattando le idee ai giocatori, ha vinto: dicevano che non giocava bene. Se alla Juve vincerà diranno che alla Juve vincere è facile se perderà diranno che è un perdente“. Questo è il pensiero di Maurizio Pistocchi, il quale ha difeso a spada tratta le idee calcistiche di Maurizio Sarri, a suo parere oggettivamente un ottimo allenatore. Il giornalista italiano ha dedicato un intero post su Twitter al tecnico italiano attualmente alla guida della Juventus, recentemente criticato dall’opinione pubblica per i risultati altalenanti dei bianconeri. Il suo Napoli giocava meglio di tutti ... Leggi su sportface

sportface2016 : Il commento di #Pistocchi sull'operato di #Sarri - stetho83 : @antigiannino96 ma guarda che per me Sarri è un buon allenatore, mica è scarso, non mi piace lo stile rozzo e burin… - marcoghirelli79 : @pisto_gol @reddevilrm Quindi secondo te era meglio Gianpaolo in questo Milan? Pistocchi grande critico di calcio t… - davidedalco4 : @FabioPizzardi10 vabbè insieme a sarri è il pupillo dei super intenditori pistocchi e adani, nn c'entra il vino - sscalcionapoli1 : Pistocchi su Sarri: “Il suo Napoli giocava meglio di tutti e dicevano che era un perdente…” -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi “Sarri