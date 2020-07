Pirateria: GdF di Venezia blocca sito di streaming illegale (Di domenica 19 luglio 2020) Continua la lotta alla Pirateria audiovisiva in Italia e in Europa. Lo streaming illegale è un problema che affligge l’economia italiana da diversi anni. Secondo alcuni rapporti recenti, il danno equivale a circa un miliardo e cento milioni di euro; di conseguenza, sono almeno 5900 i posti di lavoro a rischio. L’ultimo caso di questi giorni, è la chiusura, da parte della Guardia di Finanza di Venezia, di un sito web a cui erano abbonati 65 mila clienti. Le Forze dell’Ordine hanno perquisito 71 persone in 32 province e bloccato 11 carte Postepay. Pirateria in Italia: ecco cosa succede Il G.I.P. del Tribunale di Teramo, ha da poco emesso il decreto di sequestro preventivo, eseguito dalla GdF di ... Leggi su quotidianpost

«Queste operazioni proseguono le iniziative contro la pirateria che abbiamo avviato da oltre un anno — ha commentato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo —. È una battaglia che ...

La GdF di Venezia ha bloccato un sito di streaming illegale a cui erano abbonate 65 mila clienti. Perquisite 71 persone in 32 province e bloccate 11 carte Postepay. Continua l'azione di contrasto alla ...

