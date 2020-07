Pino Insegno: clamorose rivelazioni “Covid? Terrorismo sanitario” (Di domenica 19 luglio 2020) Pino Insegno, a causa del Terrorismo mediatico e sanitario non si vive più Pino Insegno ha rilasciato delle dichiarazioni durante una lunga intervista parlando del coronavirus e di tutte le conseguenze legate alla pandemia. L’attore ha affermato che a causa delle dichiarazioni mediatiche e sanitarie, non si vive più. Non si tratta più di semplice informazione ma di vero e proprio Terrorismo che fa male agli animi e all’umore, la gente non vive più, non è più serena. Non ha fatto giri di parole, senza paura ha affermato che rimanere distanti, isolati, bloccare qualunque tipo di attività è inutile e fine a se stessa. Pino Insegno, a causa della pandemia attività, teatri e cinema ... Leggi su kontrokultura

SmordiRita : Pino Insegno: 'La Capitale è allo sbando. Cinema e teatri distrutti' - Il Tempo - marisavillani : RT @ChiodiDonatella: #TERRORISMO SANITARIO. PROTOCOLLI #COVID ASSURDI. PER IL MONDO DELLO #SPETTACOLO È L'#11SETTEMBRE #Cinema e #teatri r… - Carolina_LaSed : RT @ChiodiDonatella: #TERRORISMO SANITARIO. PROTOCOLLI #COVID ASSURDI. PER IL MONDO DELLO #SPETTACOLO È L'#11SETTEMBRE #Cinema e #teatri r… - Fede_Spera86 : RT @ivocamic: DISASTRO COVID Per cinema teatro e spettacolo effetti economici devastanti Pino Insegno: 'La Capitale è allo sbando. Cinema e… - sliubi : RT @ivocamic: DISASTRO COVID Per cinema teatro e spettacolo effetti economici devastanti Pino Insegno: 'La Capitale è allo sbando. Cinema e… -