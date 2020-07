Piazza Italia, tre giorni di cultura, economia e spettacoli (Di domenica 19 luglio 2020) Una tre giorni che si terrà nel parco di Colle Oppio dal 21 al 23 luglio. Ci sarà Giorgia Meloni il 21 oltre a dibattiti e confronti politici con parlamentari, ministri, personalità del mondo della cultura ed economia, spettacoli. Gli appuntamenti saranno dalle 17 in poi nel rispetto delle misure anti-covid. Evento organizzato da Rampelli e Fdi Roma. Leggi su iltempo

Un’altra notte insonne. Con i cori e i tamburi a far da colonna sonora, e con gli ingressi dei palazzi che, ancora una volta, sono stati utilizzati come vespasiani e pattumiere. Nonostante la nuova or ...

Una tre giorni che si terrà nel parco di Colle Oppio dal 21 al 23 luglio. Ci sarà Giorgia Meloni il 21 oltre a dibattiti e confronti politici con parlamentari, ministri, personalità del mondo della cu ...