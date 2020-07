Perde dente in diretta, giornalista del TG continua a leggere le notizie come se nulla fosse (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Breve ma imbarazzante incidente durante il telegiornale del canale TSN: mentre era intenta a leggere le notizie in diretta, la conduttrice ucraina Marichka Padalko si è accorta di aver perso il dente (o meglio, la capsula) dell’incisivo superiore. Perde dente in diretta, giornalista continua come se nulla fosse come se nulla fosse, la giornalista ha... L'articolo Perde dente in diretta, giornalista del TG continua a leggere le notizie come se ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Perde dente in diretta, giornalista del TG continua a leggere le notizie come se nulla fosse ??? ? Il VIDEO ti aspet… - blogtivvu : Perde dente in diretta, giornalista del TG continua a leggere le notizie come se nulla fosse, il VIDEO è virale - Notiziedi_it : Conduttrice perde un dente in diretta tv: niente panico, la sua reazione diventa virale - aderenzis1 : Perde un dente leggendo il tg: la conduttrice fa finta di niente - ilquotidiano1 : Perde un dente leggendo il tg: la conduttrice fa finta di niente -

Ultime Notizie dalla rete : Perde dente La giornalista perde un dente in diretta, ma mostra una grande autoironia L'Unione Sarda F2, Ungheria, Sprint Race: Ghiotto maestro di strategia

Il pilota della Hitech GP è stato fenomenale nella gestione gomme ed è stato l'unico a non effettuare la sosta dei piloti al vertice riuscendo a conquistare il primo successo stagionale. E’ finalmente ...

Conduttrice perde un dente in diretta tv: niente panico, la sua reazione diventa virale

Incidente in diretta sul canale tv ucraino TSN. La nota conduttrice Marichka Padalko stava leggendo le news quando all'improvviso i telespettatori l'hanno vista portarsi una mano alla bocca. Mentre pa ...

Il pilota della Hitech GP è stato fenomenale nella gestione gomme ed è stato l'unico a non effettuare la sosta dei piloti al vertice riuscendo a conquistare il primo successo stagionale. E’ finalmente ...Incidente in diretta sul canale tv ucraino TSN. La nota conduttrice Marichka Padalko stava leggendo le news quando all'improvviso i telespettatori l'hanno vista portarsi una mano alla bocca. Mentre pa ...