Pensione a 60 anni, quanti contributi servono? (Di domenica 19 luglio 2020) Per accedere alla Pensione, sia anticipata che di vecchiaia, è necessario essere in possesso di precisi requisiti che possono essere sia anagrafici che contributivi. Per rispondere alla domanda di un lettore, quindi, farò una panoramica dei requisiti necessari per accedere al pensionamento dai 60 anni in poi. Pensione a 60 anni e contributi Un lettore scrive per chiedere: Ho 60 anni e mezzo per andare in Pensione quanti contributi servono? A 60 anni sono essenzialmente due le misure che permettono il pensionamento: l’anticipata ordinaria e la Pensione con la quota 41. Per poter accedere alla Pensione anticipata prevista dalla riforma ... Leggi su notizieora

