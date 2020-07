Pattinatrice olimpica ed ex campionessa juniores, si suicida a soli 20 anni (Di domenica 19 luglio 2020) Dramma in Russia: muore suicida la Pattinatrice Ekaterina Alexandrovskaya. L’ex campionessa aveva partecipato ai Giochi invernali del 2018. Secondo quanto riferito dagli inquirenti avrebbe lasciato un messaggio d’addio L’ex campionessa mondiale di pattinaggio di figura juniores Ekaterina Alexandrovskaya è morta suicida a Mosca. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa russa Tass che cita fonti … L'articolo Pattinatrice olimpica ed ex campionessa juniores, si suicida a soli 20 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitsport : Russia, si suicida a 20 anni la pattinatrice olimpica Alexandrovskaya - fubukimori01 : RT @repubblica: Russia, si suicida a 20 anni la pattinatrice olimpica Alexandrovskaya [aggiornamento delle 18:29] - nuccia20 : RT @paoloangeloRF: Russia, si suicida a 20 anni la pattinatrice olimpica Alexandrovskaya - paoloangeloRF : Russia, si suicida a 20 anni la pattinatrice olimpica Alexandrovskaya - microcerotis : RT @ElioLannutti: Russia, si suicida a 20 anni la pattinatrice olimpica Alexandrovskaya -