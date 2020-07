Pattinaggio artistico in lutto: deceduta la 20enne Ekaterina Alexandrovskaya (Di domenica 19 luglio 2020) L’ex campionessa iridata juniores di Pattinaggio di figura Ekaterina Alexandrovskaya è deceduta a Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass citando fonti anonime. La ventenne russa aveva ottenuto la cittadinanza australiana nel 2016, partecipando proprio per l’Australia alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 assieme al partner su ghiaccio Harley Windsor. La coppia aveva vinto anche il titolo mondiale junior nel 2017, ma nel febbraio 2018 Alexandrovskaya, dopo una serie di infortuni, aveva annunciato il ritiro. Il pattinatore australiano Windsor si è detto “devastato” dalla notizia della morte di Alexandrovskaya. “L’intesa che avevamo raggiunto durante la nostra collaborazione è qualcosa che non potrò mai ... Leggi su sportface

