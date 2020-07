Parma-Sampdoria: le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Il Parma cerca punti preziosi per restare agganciato al treno delle squadre in lizza per finire in top 10. Un obiettivo importante per la squadra di Roberto D'Aversa che ha disputato finora un'ottima stagione. Tuttavia prima bisogna superare la Sampdoria, che al momento non può dormire sonni tranquilli in ottica salvezza. I blucerchiati potrebbero mettere al sicuro la permanenza nella massima categoria andando a conquistare altri punti preziosi e sfruttando al contempo lo scontro diretto tra Genoa e Lecce.LE formazioni ufficialiRoberto D'Aversa e Claudio Ranieri hanno scelto le loro formazioni:Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho.Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, ... Leggi su itasportpress

sportli26181512 : Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La squadra di Ranieri cerca a Parma altri… - 1canalesport : Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Ranieri fa il turn over - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: DIRETTA ONLINE - Serie A, Parma-Sampdoria: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - roma_magazine : RT @calciomercato_m: DIRETTA ONLINE - Serie A, Parma-Sampdoria: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - zazoomblog : Parma-Sampdoria le formazioni ufficiali: c’è Caprari con Gervinho - #Parma-Sampdoria #formazioni -