Parma-Sampdoria 2-3, le pagelle di CalcioWeb: Quagliarella eterno, Bonazzoli è il futuro [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Parma-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Come spesso è successo al ritorno in campo dopo il lockdown, le partite regalano ribaltoni nell’arco dei 90 minuti. E’ successo anche nella sfida tra Parma e Sampdoria, nel primo tempo molto meglio la squadra di D’Aversa, nel secondo tempo la reazione degli uomini di Ranieri. Dominio in avvio dei padroni di casa che trovano un uno-due micidiale, apre Gervinho, il raddoppio è sfortunato per la Samp con un autogol di Bereszynski. Nella ripresa la musica cambia e i blucerchiati ribaltano tutto. Chabot riapre la gara con un colpo di testa, gran gol di Quagliarella per il 2-2 e poi serve Bonazzoli per il 2-3 definitivo. Sampdoria praticamente salva a quota ... Leggi su calcioweb.eu

