Parma, D’Aversa: “Inspiegabile che si abbia paura nonostante lo stadio vuoto” (Di domenica 19 luglio 2020) “Non sto qui a puntare il dito contro nessuno, ma ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza perché l’occasione che abbiamo avuto è stata enorme e le recriminazioni sono tante“. Queste sono le parole di Roberto D’Aversa, dopo la rimonta subita dal Parma contro la Sampdoria. “Siamo andati avanti di due gol, ma non siamo stati bravi – ha spiegato il tecnico gialloblu in conferenza stampa – con un risultato pieno avremmo ottenuto una salvezza matematica e migliorato la stagione passata. Questa sconfitta ci deve servire da lezione per affrontare le prossime partite con più fame. nonostante avessimo fatto uno dei migliori primi tempi del campionato abbiamo preso gol su calcio piazzato e ci siamo sciolti”. Il Parma non scaccia dunque la ... Leggi su sportface

