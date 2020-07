Paolo Borsellino, la miniserie stasera in tv: orario, canale, cast, trama (Di domenica 19 luglio 2020) Questa sera andrà in onda in prima serata su canale 5 il film che rende omaggio al giudice Borsellino ‘Paolo Borsellino’. Una scelta di palinsesto per nulla casuale. Era il 19 luglio del 1992, quando Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta sono stati assassinati alle ore 16:58 a Palermo. Proprio in occasione del 28° anniversario della Strage di Via D’Amelio, questa sera viene riproposta su canale 5 la miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Paolo Borsellino, la miniserie stasera in tv Le pellicola, prodotta da Taodue, ha come protagonisti Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini rispettivamente nei panni dei giudici Giovanni Falcole ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 28° anniversario dell'uccisione del Giudice Paolo #Borsellino : - RaiNews : Il #19luglio di 28 anni fa, nella strage di #ViaDAmelio a #Palermo, morivano il giudice Paolo Borsellino e cinque… - SkyTG24 : Il #19luglio 1992 il giudice Paolo #Borsellino e la sua scorta morivano in un attentato in via D'Amelio a Palermo - VitoCavarretta : RT @Marxtrixx: Cosa non si è fatto per tenere in piedi la burla della cosiddetta trattativa Magnifico pezzo Caro @mattiafeltri che bel gi… - ItalyinLDN : RT @Viminale: #19luglio 1992, la strage di via D'Amelio: uniti nel ricordo #pernondimenticare. 28 anni fa il sacrificio di Paolo #Borsellin… -