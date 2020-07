Paolo Borsellino, il dibattito a 28 anni dalla strage di via D’Amelio: segui la diretta (Di domenica 19 luglio 2020) A 28 anni dalla strage di via d’Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Eddie Walter Cosina, il Movimento Agende Rosse ha organizzato un dibattito online. Ecco il programma: Ore 10.30 – 12.30: ‘Viaggio nella Costituzione’. I giovani dialogano sui primi dodici articoli della Costituzione italiana con:– Alessandra Algostino, professoressa di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino– Gaetano Azzariti, professore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Modera ... Leggi su ilfattoquotidiano

