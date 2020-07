Paolo Borsellino film stasera in tv 19 luglio: cast, trama, streaming (Di domenica 19 luglio 2020) Paolo Borsellino è il film stasera in tv domenica 19 luglio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Paolo Borsellino film stasera in tv: cast La regia è di Gianluca Maria Tavarelli. Il cast è composto da Ennio Fantastichini, Giorgio Tirabassi, Andrea Tidona, Giulia Michelini, Pietro Biondi, Antonino Bruschetta, Daniela Giordano, Santi Bellina, Carmelo Galati, Cesare Apolito, Elisabetta Bali. Paolo Borsellino ... Leggi su cubemagazine

reportrai3 : 19 luglio 2020. 28 anni fa Cosa Nostra faceva saltare Paolo Borsellino e la sua scorta a Palermo. Nella prossima st… - RaiNews : Il #19luglio di 28 anni fa, nella strage di #ViaDAmelio a #Palermo, morivano il giudice Paolo Borsellino e cinque… - SkyTG24 : Il #19luglio 1992 il giudice Paolo #Borsellino e la sua scorta morivano in un attentato in via D'Amelio a Palermo - Maurizi48001969 : RT @VentagliP: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.“ Paolo Borsellino… - politicstanner : In un momento del genere, in cui le mafie si stanno approfittando delle mancanze dello stato causa covid, è doveros… -