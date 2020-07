Paolo Borsellino, chi era sua moglie Agnese Piraino Leto? (Di domenica 19 luglio 2020) A 28 anni dalla morte di Paolo Borsellino questa sera andrà in onda il film per ricordare il grande magistrato, ma chi era sua moglie Agnese Piraino Leto? Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, Fonte foto: Facebook (@PercorsidiLegalita)Sono passati ben 28 anni dalla Strage di Via D’Amelio in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Il magistrato, dopo la sua morte, lasciò la moglie Agnese Piraino Leto e i suoi tre figli Fiammetta, Lucia e Manfredi; ma chi era sua moglie ... Leggi su chenews

