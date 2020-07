Paolo Borsellino chi era? Età, morte, carriera e vita privata (Di domenica 19 luglio 2020) Paolo Borsellino sarà ricordato questa sera su Canale Cinque a ventotto anni dal suo assassinio, avvenuto il 19 luglio del 1992. Ecco qualche curiosità. foto facebookIl giudice siciliano assassinato ventotto anni fa nella strage di Via d’Amelio sarà ricordato proprio nella giornata di oggi e precisamente questa sera con la fiction in onda in prima serata. A prestare il volto del magistrato sarà Giorgio Tirabassi. Ecco qualche curiosità che forse non sapete. Paolo Borsellino età e morte Il magistrato nato a Palermo il 19 gennaio 1940, è stato assassinato il 19 luglio 1992 ventotto anni fa sempre a Palermo, precisamente in via D’Amelio. Nella strage persero la ... Leggi su chenews

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 28° anniversario dell'uccisione del Giudice Paolo #Borsellino : - RaiNews : Il #19luglio di 28 anni fa, nella strage di #ViaDAmelio a #Palermo, morivano il giudice Paolo Borsellino e cinque… - SkyTG24 : Il #19luglio 1992 il giudice Paolo #Borsellino e la sua scorta morivano in un attentato in via D'Amelio a Palermo - ConteM5s : RT @guerini_lorenzo: Ricordare Paolo #Borsellino e gli agenti della sua scorta significa cogliere il senso della strada da lui indicata. Ri… - marycloud91 : RT @LaGrevia: Qualche settimana prima del 19 luglio 1992 Paolo Borsellino chiese che venissero rimosse le auto in sosta davanti casa di sua… -