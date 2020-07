Pakistan: nell'inferno dove vivono (e muoiono) i cristiani (Di domenica 19 luglio 2020) nella Repubblica islamica e potenza nucleare gli episodi di persecuzione religiosa si ripetono. E, nonostante gliaattentati che insanguinano il Paese, molti terroristi ci vivono indisturbati. Il proselitismo e le radicalizzazioni? Tra sospetti e piste sarebbe coinvolta anche l'Italia.• LO STATO ATTUALE DEI RAPPORTI INDIA Pakistan• IL Pakistan E IL TERRORISMO INTERNAZIONALEL'ultima vittima dell'odio religioso contro i cristiani in Pakistan è Nadeem Joseph, morto lo scorso 29 giugno dopo cinque interventi chirurgici a seguito di un'aggressione. Motivo? La presenza di una famiglia cristiana nel quartiere musulmano di Swati Phatak di Peshawar era ritenuta inaccettabile dagli abitanti.Dopo che gli avevano bruciato le porte di casa, Nadeem aveva ricevuto un ultimatum: 24 ore ... Leggi su panorama

lupask71 : Mi piacerebbe capire se in #Pakistan e in #Afganistan stanno tutti a cazzeggiare disfatti con bottiglia di birra da… - Enrico06067528 : @MonicaLottoV @stemolinaradio @AntonioSocci1 Ed anche in India-Pakistan e Bangladesh, benché sia caldo, vi è la sta… - Ste2566 : Pakistan – Vivere e Morire nell’Inferno dei Cristiani (Panorama 15.07.2020) - autocostruttore : Il Pakistan è il secondo per numero di casi di Covid-19 registrati nell’area asiatica. Gli infetti a bordo dei bar… - nonnachicca58 : RT @SriEvent_It: negli ultimi anni c'è stato un fortissimo incremento nell'export di armi soprattutto verso paesi ricchi di materie prime e… -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan nell Virus, il caso pakistani: in Italia possono ancora entrare ma è boom di contagiati Il Messaggero Insegnante in pensione in manette per gli stupri sui bambini

È accusato di aver violentato diversi bambini e di aver poi pubblicato sui social media i video degli abusi. In manette è finito un insegnante in pensione residente in Pakistan, nella provincia meridi ...

Costretta a sposarsi con il cugino di 10 anni

Una brutta storia a lieto fine che si snoda tra Crevalcore e il Pakistan. Su richiesta dell’ambasciata italiana in Pakistan, la polizia di Gujrat, nell’est del Paese, ha salvato una 16enne, pakistana ...

È accusato di aver violentato diversi bambini e di aver poi pubblicato sui social media i video degli abusi. In manette è finito un insegnante in pensione residente in Pakistan, nella provincia meridi ...Una brutta storia a lieto fine che si snoda tra Crevalcore e il Pakistan. Su richiesta dell’ambasciata italiana in Pakistan, la polizia di Gujrat, nell’est del Paese, ha salvato una 16enne, pakistana ...