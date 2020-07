Pagliuca: "Meret non ha vissuto una grande annata, ma ha grande qualità" (Di domenica 19 luglio 2020) L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale italiana Gianluca Pagliuca è intervenuto nel salottino di Sky Sport per parlare dei portieri italiani in vista dell'Europeo del prossimo anno: "Meret ha vissuto un'annata non bril ... Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : Pagliuca e i portieri italiani: 'Con Donnarumma siamo a posto per anni. Gollini e Meret...': Gianluca Pagliuca, ex… - Spazio_Napoli : -