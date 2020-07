Pagelle Napoli-Udinese, voti Sportmediaset e commento: per Arkadiusz Milik “ingresso in campo da sogno” (Di domenica 19 luglio 2020) Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Udinese. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto in extremis per 2-1 al San Paolo, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Decisiva la prima marcatura azzurra di Matteo Politano. Il Napoli ritrova così la vittoria dopo due pareggi di fila. Ecco le Pagelle dei partenopei. Milik 7 – Ingresso in campo da sogno con il gol del pareggio firmato al primo pallone toccato, poi lotta tutta la gara e va anche vicino alla doppietta. Ammonito, salterà la prossima contro il Parma al Tardini.Lobotka 5,5 – Decisamente non sfrutta al meglio l’occasione da titolare: troppo spesso impreciso e poco incisivo in fase di impostazione, ... Leggi su calciomercato.napoli

zazoomblog : Napoli-Udinese 2-1 beffa al 94° con Politano – le PAGELLE - #Napoli-Udinese #beffa #Politano - Salvato95551627 : RT @MundoNapoli: Napoli-Udinese 2-1, le pagelle: Ospina salva, Politano trova il jolly… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Napoli-Udinese 2-1, le pagelle: la risolve Politano ed il peggiore è Callejon, il passaggio di consegne è avvenuto? https:… - NicolaPatrissi : ???????????? La @sscnapoli batte 2-1 l' @Udinese_1896. I friulani sono comunque salvi vista la vittoria del @GenoaCFC… - LinoPellegrino : @tuttonapoli Perché il peggiore è #callejon??? E #insigne?? E #ruiz?? Avete rotto il cazzo, chi le ga le pagelle… -