Pagelle Fiorentina-Torino 2-0: voti, tabellino ed ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Il tabellino e le Pagelle della sfida fra Fiorentina e Torino, valida per la trentaquattresima giornata della Serie A 2019/2020 e svoltasi al Franchi di Firenze. La compagine viola è riuscita ad avere la meglio sugli avversari granata, mediante due rete propiziate dal sempre ottimo Ribery, il quale ha offerto due assist soltanto da tramutare in gol per Kouamè e Cutrone, il primo favorito da un tocco di Lyanco e l’altro letale con il destro. Vittoria importante per la Fiorentina, che blinda la salvezza. tabellino Fiorentina: Terracciano 6, Milenkovic 6.5, Pezzella 6.5, Caceres 6.5, Lirola 6, Pulgar 6, Castrovilli 6.5 (dall’82’ Ceccherini s.v.), Chiesa 6 (dal 68′ Venuti 6), ... Leggi su sportface

