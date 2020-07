PAGELLE Brescia Spal: Zmrhal decide il match, delude Petagna VOTI (Di domenica 19 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Spal Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Spal, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Zmrhal FLOP: Petagna VOTI Brescia: Joronen 5; Sabelli 5.5, Papetti 6, Mateju 6, Semprini 6.5; Spalek 5 (dal 46′ Skrabb 6 (dal 62′ Martella 7)), Dessena 5.5, Tonali 6, Zmrhal 7.5; Donnarumma Al. 7, Torregrossa 6. Spal: Letica 5; Cionek 5, Vicari 5, Salamon 5.5, Reca 6; Tunjov 6 (dall’87’ Valoti s.v.), Missiroli 5.5, Dabo 6, ... Leggi su calcionews24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Brescia Spal Le pagelle dei protagonisti del match tra Brescia e Spal, valido per la 34ª giornat ...La sfida tra Roma ed Inter conclude il programma domenicale della 34esima giornata di serie A. I capitolini, che vengono dalla vittoria sul Verona per 2-1, occupano al momento la quinta posizione in c ...