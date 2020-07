Paduli, Mastovito (Lega): “Disponibilità al dialogo per gli interessi della comunità” (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPaduli (Bn) – Anche il comune di Paduli è interessato dalle prossime votazioni per il rinnovo del consiglio comunale; in merito alle vicende che stanno interessando la composizione delle liste interviene il dirigente provinciale della Lega, Giuseppe Mastrovito. “Gli interessi della nostra comunità e il progetto di crescita per Paduli sono le nostre priorità. Al gruppo Lega non interessa il teatrino della politica ne i posizionamenti e riposizionamenti politici di questo o di quello, ma diamo disponibilità al dialogo con chi condivide queste impostazioni.Paduli offre un quadro frammentato e le altre forze di centro destra non si sono ... Leggi su anteprima24

