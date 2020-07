Padrino e madrina addio: la rivoluzione del vescovo (Di domenica 19 luglio 2020) Il vescovo di Sulmona ha cancellato le figure del Padrino e della madrina per battesimo e comunione. “La scelta delle figure è compiuta spesso per motivi di parentela o amicizia, che poco hanno a che fare con lo specifico ruolo che dovrebbero svolgere”, ha detto. Una decisione destinata a far discutere, ma dalle motivazioni tutto … L'articolo Padrino e madrina addio: la rivoluzione del vescovo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

