Osimhen-Napoli, clamoroso dalla Nigeria: "Già svolte le visite mediche, presto l'ufficialità!" (Di domenica 19 luglio 2020) Avrebbe del clamoroso la notizia riportata su Twitter da Oma Akatugba, giornalista UEFA ed esperto di mercato Nigeriano, seguito anche da Victor Osimhen sui social network. Leggi su tuttonapoli

marcoconterio : ?? Il #LFC accelera per prendere Victor #Osimhen dal #LOSC. Il Liverpool adesso è davanti al #Napoli . @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli - Il #Lille ha fretta di chiudere per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - tuttonapoli : Osimhen-Napoli, spunta la cifra della maxi-commissione chiesta dal nuovo agente - EmanueleFire : RT @BombeDiVlad: ?? +++#Osimhen al #Napoli+++, arriva l’annuncio di @omaakatugba, che rivela: “Già effettuate le visite mediche, presto l’uf… -