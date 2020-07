Orban il “cattivo” si schiera con l’Italia contro l’Olanda. Sinistra spiazzata. La destra se la ride (Di domenica 19 luglio 2020) Nel negoziato tra paesi frugali capeggiati dall’Olanda e Italia “stiamo saldamente dalla parte degli italiani”. Lo dice il premier ungherese Viktor Orban, incontrando la stampa a margine del Consiglio Europeo, in corso da tre giorni a Bruxelles. “La cosa migliore – continua Orban – è dare soldi a quelli che ne hanno bisogno, in modo che li spendano velocemente per stabilizzare le loro economie, invece di avere lunghe dispute burocratiche sui programmi. Diamoglieli rapidamente, perché se dai una cosa al momento giusto, gliela dai bene. E’ la saggezza ungherese”, conclude. Orban appoggia l’Italia nella trattativa Ue E così Orban, indicato dalla Sinistra come il sovranista egoista che avrebbe fatto solo i suoi interessi ... Leggi su secoloditalia

