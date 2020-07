Oms, nuovo record (negativo) sul fronte coronavirus (Di domenica 19 luglio 2020) Altro record (del tutto negativo) registrato dall’Oms: dall’inizio della pandemia da coronavirus giornata con più contagi nel mondo. L’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) registra un altro record che non fa altro che influire sulla pesante e negativa situazione portata dal coronavirus a livello mondiale. Nella giornata odierna, dall’inizio della pandemia, arriva il numero di casi da contagio più alto mai registrato prima: 259.848 casi in 24 ore. Come detto poc’anzi e giusto ricordarlo a gran voce, è il più grande incremento in un giorno dall’inizio di quella che abbiamo sempre definito una catastrofe mondiale. Una storia che entrerà di diritto nei libri di storia stessa e che porta “sulla targa” il ... Leggi su bloglive

19 luglio 2020 I nuovi contagi di coronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. E' il più grande incremento in un giorno dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondial ...

