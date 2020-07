"Nuovo record, siamo nel pieno della battaglia". Speranza sparge altro allarmismo? All'orizzonte un nuovo lockdown (Di domenica 19 luglio 2020) Nonostante il bollettino di oggi, domenica 19 luglio, Roberto Speranza teme il peggio: "Oltre 250 mila casi Covid in 24 ore. È il nuovo record di contagi a livello mondiale in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia. È fondamentale continuare a tenere comportamenti corretti: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani". Il monito del ministro della Salute è arrivato dopo quello di ieri, altrettanto allarmista, in cui ribadiva il pericolo Covid-19 e non scartava la possibilità di un nuovo lockdown: "Non c'è scritto in cielo. Dipende tutto da noi". Insomma, ... Leggi su liberoquotidiano

HuffPostItalia : Nuovo record Usa, 77 mila contagi in un giorno. Scontro Trump/Fauci sulla mascherina - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo record di contagi negli Usa: 77.638 in 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 77.400 casi negli #Usa: nuovo record - Pierfanze208 : RT @PatriziaRametta: Pensi all'Italia @robersperanza Il Covid è sotto controllo e con tre morti ancora il bollettino di guerra? Dateci i… - TorazziAlberto : RT @PatriziaRametta: Pensi all'Italia @robersperanza Il Covid è sotto controllo e con tre morti ancora il bollettino di guerra? Dateci i… -