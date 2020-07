Nuovo Ponte di Genova: al via le prove per il collaudo statico [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Iniziate questa mattina le prove per il collaudo statico del Nuovo Ponte di Genova. Si tratta delle prove della “fase zero”. Seguirà una pausa per portare sul Ponte altri mezzi, e nel pomeriggio sono previste le prime prove statiche. I tecnici che stanno seguendo il collaudo (Anas, con Rina e PerGenova) valutano di volta in volta come procedere con le prove. I test proseguiranno anche domani: per il Ponte vengono usati autoarticolati, per la rampa di levante vengono usati i carrelli telecomandati. Saranno impiegati 54 autoarticolati in tutto composti da motrice e rimorchio per quanto riguarda le prove sul viadotto, mentre ... Leggi su meteoweb.eu

