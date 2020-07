Nuova proposta di Michel: Recovery Fund a 750 miliardi, 390 di sussidi. All’Italia oltre 200 miliardi. Paesi “frugali” verso ok. Conte: cauto ottimismo (Di domenica 19 luglio 2020) All’Italia andrebbero 209 miliardi (82 di sussidi). Il compromesso sulla governance: la valutazione sul rispetto dei piani nazionali affidata a un comitato di tecnici ma i Paesi membri potranno portare la questione sul tavolo del Consiglio europeo. La riunione plenaria slitta ancora Leggi su ilsole24ore

