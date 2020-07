Nozze Beatrice di York, il dono inaspettato della regina Elisabetta (Di domenica 19 luglio 2020) Andrea costretto a non apparire nelle foto ufficiali, la regina raggiante insieme al redivivo principe Filippo, gli sposi tesi ma felici. Alla povera nipote di Elisabetta II, Beatrice di York, costretta a sposare Edoardo Mapelli Mozzi di nascosto (causa covid e scandalo pedofilia che ha coinvolto il padre Andrea) la regina d'Inghilterra ha voluto donare l'onore più grande, mai riservato finora ai suoi discendenti, diretti e indiretti. La nonna ha disposto che Beatrice indossasse un abito del suo guardaroba personale, in taffetà peau de soie ecru, indossato oltre 60 anni fa durante una premiere cinematografica. Non solo: ha prestato alla nipote trentaduenne la tiara della regina Mary (1919), la stessa che Elisabetta ... Leggi su iltempo

