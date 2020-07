“Non si può rimanere in silenzio”: don Fortunato lancia l’allarme sui milioni di minori abusati in Europa – VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) In Europa sono 19 milioni i minori abusati in tutta Europa: a lanciare l’allarme è don Fortunato Di Noto il prete anti-pedofili Presidente di Meter Onlus. Il grido d’allarme lo lancia don Fortuna Di Noto, il prete contro i pedofili e Presidente dell’associazione Meter Onlus, sulla situazione legata ai milioni di bambini abusati in tutta … L'articolo “Non si può rimanere in silenzio”: don Fortunato lancia l’allarme sui milioni di minori abusati in Europa – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

EnricoLetta : Il #ConsiglioEuropeo da #problemaItalia deve essere trasformato in #problemaOlanda. Non può da sola bloccare tutto.… - dariofrance : Totale sostegno all’azione del Presidente @GiuseppeConteIT al Consiglio Europeo in corso. E’ l’ora della svolta. La… - rubio_chef : Nessuno ci restituirà le vittime dell’Olocausto come nessuno dimenticherà le atrocità di quella vergognosa tragedia… - AndreArmageddon : @VodafoneIT così non può certo andare avanti! Pixel enormi, blocchi continui, eppure 4G e segnale pieno.… - meregalliz : @MoriteDiFame @brodinosauroo Ma infatti è questo che mi lascia perplesso. Non credo che un omofobo possa avere un f… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non può