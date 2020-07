Non è vero che il nuovo ponte di Genova non è a norma, cambia solo il limite di velocità (Di domenica 19 luglio 2020) Ancora non è stato inaugurato ed è, nuovamente, al centro delle polemiche. Il ponte di Genova è stato ricostruito in tempi record, ma per percorrerlo bisognerà procedere a velocità ridotte. Dal precedente limite di 90 chilometri orari a quello, prossimo, di 80. E forse addirittura di 70 in direzione Savona. L’anticipazione è del Sole 24 Ore che spiega questi nuovi limiti al ribasso parlando di un “tracciato non a norma”. Secondo il quotidiano, per ricostruire in tempi da record, non sono stati corretti alcuni errori segnalati già nel 2019. Il problema, sfuggito al momento della progettazione di Renzo Piano, era già stato autodenunciato da Italferr al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, a febbraio di quell’anno. Insomma, la questione era ... Leggi su tpi

Paolo_Bargiggia : La mia opinione è che Sarri fin qui ha fallito anche se vincerà lo scudetto e ha sbagliato la @juventusfc ad ingagg… - gennaromigliore : La Liguria non sarà mai il laboratorio di strampalate alleanze nazionali per un unico partito populista di sinistra… - ricpuglisi : Ahahahahahahahahshahahahahah dai pietà non può essere vero - lucailenia04 : @ilrossoeilnero2 Ahahahah ?? senza Ibra eravamo in lotta per non retrocedere il vero allenatore è Zlatan però è ovvi… - airplaneoversea : Allora, chiariamo le cose, ho fatto una ricerca e la sua ammirazione per Mussolini è una bufala che proprio i fasci… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero «Non è vero che la squadra è demotivata Oggi lo vedrete» La Nuova Sardegna In Europa è scontro, rischiamo di restare a secco

A questo governo i soldi dell'Europa fanno schifo, sono risorse da rifiutare, tanto ci sono gli italiani a riempire le casse dello Stato. Nonostante gli appelli disperati dei diretti interessati, lune ...

Ue, Eickout (Verdi Olanda): "Rutte troppo duro con l'Italia"

"Rutte è troppo duro con l'Italia, per me il problema principale è che non ha veramente imparato la lezione della crisi di 10 anni fa" e vuole andare avanti con la stessa "agenda di austerity che ha a ...

