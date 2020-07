Non dirlo al mio capo, stasera in tv la seconda stagione: orario, canale, episodi, anticipazioni (Di domenica 19 luglio 2020) Questa sera in onda su Rai 1 torna la seconda stagione di ‘Non dirlo al mio capo’, la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che nella prima serie si è finta single solo per poter lavorare nello studio legale di un avvocato. Appuntamento alle ore 21.25 con un doppio episodio. Non dirlo al mio capo, stasera in tv: anticipazioni Lisa è mamma di due ragazzi: e finalmente ora lo sanno tutti. Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Ora che tutti i misteri sono stati svelati allo studio Vinci le cose sembrano andare molto meglio. O almeno così pare. Nel primo episodio della seconda ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SimoPillon : Col pdl #Zan rischio la galera per #omofobia se dico che questa dei trans che si mettono ad allattare è una schifez… - RealEmisKilla : So che non è molto patriottico dirlo, ma Marquez è di un altro pianeta, letteralmente. No words. - AlbertoBagnai : Va rovesciata, quindi è ancora questa, come ho visto coi miei increduli occhi al tavolo Governo-opposizione. Da Bet… - sbrokkio : RT @SimoPillon: Col pdl #Zan rischio la galera per #omofobia se dico che questa dei trans che si mettono ad allattare è una schifezza! Non… - MaurizioTrasat1 : @Marcell77640487 @Barbara20993343 @no3n2a @kniga_kagala Non sono io; a me non possono dirlo perché io già la indoss… -