Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella sesta e ultima puntata della prima stagione (Di domenica 19 luglio 2020) Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella quinta puntata, dove eravamo rimasti cosa è successo nella sesta e ultima puntata di Non dirlo al mio capo, andata in onda domenica 12 luglio 2020 su Rai 1 in replica? La puntata ha chiuso la prima stagione della serie ed era composta, come di consueto, da due episodi. Nel primo, intitolata “Occhio per occhio, cuore per cuore”, abbiamo visto Lisa scoprire che Virginia – amante del suo marito defunto – ha avuto un figlio e vuole un sostegno economico, avendo scoperto dell’assicurazione sulla vita di ... Leggi su tpi

