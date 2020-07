Nicola: "Il Genoa ha dimostrato di esserci" (Di domenica 19 luglio 2020) GENOVA - " Noi fatica la faremo sempre come la faranno i nostri avversari, ma dovevamo raccogliere qualcosa in più e non l'abbiamo fatto in passato. Diversi scontri diretti, giocati senza essere al ... Leggi su corrieredellosport

petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Nicola: 'Non si può essere perfetti ma il Genoa ha dimostrato di esserci' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Nicola: 'Non si può essere perfetti ma il Genoa ha dimostrato di esserci' - napolimagazine : GENOA - Nicola: 'Non si può essere perfetti ma il Genoa ha dimostrato di esserci' - apetrazzuolo : GENOA - Nicola: 'Non si può essere perfetti ma il Genoa ha dimostrato di esserci' - CalcioPillole : Ha parlato l’allenatore del #Genoa Davide Nicola al termine della partita vinta contro il #Lecce. “Sono tre punti… -